Juventus Spalletti ritrova il bianconero dopo il calvario causa infortuni | oggi il primo allenamento alla Continassa Di chi si tratta

Dopo un lungo calvario di 553 giorni, Milik torna ad allenarsi con i compagni alla Continassa, segnando un passo importante per Spalletti e la Juventus. Una notizia che riaccende l’entusiasmo in casa bianconera, mentre il tecnico ritrova il suo attaccante dopo mesi di sofferenza e infortuni. Un ritorno che promette nuove speranze e prospettive per il team di Torino.

Juventus, Milik torna ad allenarsi con i compagni alla Continassa. Spalletti ritrova il polacco dopo un calvario lungo 553 giorni. La Juventus ha ricevuto il regalo di Natale più atteso proprio a pochi giorni dal big match contro la Roma. Durante la seduta di allenamento odierna alla Continassa, Arkadiusz Milik è tornato a lavorare parzialmente con il resto del gruppo, segnando la fine di un calvario iniziato nel giugno del 2024. Il centravanti polacco, assente dai campi di gioco per oltre 18 mesi a causa di un doppio intervento chirurgico al menisco e successivi intoppi muscolari, ha finalmente ricevuto l'idoneità medica completa l'11 dicembre, permettendo a Luciano Spalletti di riabbracciarlo in vista della volata finale del 2025.

