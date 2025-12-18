Juventus Sabatini promuove la Juve Pienamente in corsa
Sandro Sabatini, noto giornalista Mediaset, si è espresso con entusiasmo sulla Juventus, sottolineando come il club sia “pienamente in corsa”. Con un occhio attento ai progressi della squadra di Spalletti, Sabatini evidenzia i miglioramenti e il potenziale della rosa bianconera, alimentando l’ottimismo intorno al progetto juventino. Un segnale positivo che rafforza la fiducia nei risultati futuri e nella crescita del club.
Il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, ha espresso ottimismo sul progetto bianconero e ha notato dei miglioramenti nella Juventus di Spalletti. Sabatini ha commentato la vittoria della Juventus a Bologna sul proprio canale Youtube. Le parole di Sabatini “È una vittoria molto importante quella della Juventus a Bologna, anche perché porta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Mercato Juve, i bianconeri hanno già preso informazioni osservandolo da vicino: tante le squadre interessate ma la Vecchia Signora è pienamente in corsa
Leggi anche: Sabatini categorico: «I nuovi acquisti non stanno danno nulla». Poi promuove un bianconero a sorpresa dopo Juve Udinese
Sabatini promuove Spalletti: “Juve non stellare ma Spalletti la porterà in alto. Fiorentina? Non ho avuto nessun contatto.
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori ... - Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. calcionews24.com
Spalletti promuove la Juve: "Esame superato" - Al Dall'Ara i bianconeri mostrano importanti segnali di crescita: la porta rimasta inviolata nonostante le occasioni create dai rossoblù nel primo ... rainews.it
Juve, Sabatini: 'Sono perplesso dalle parole di Elkann nei confronti di Spalletti' - Il giornalista Sandro Sabatini, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, si è detto perplesso per le dichiarazioni fatte dall'ad di Exor, John Elkann, nelle quali il dirigente indica nel tecnico ... it.blastingnews.com
NAPOLI-JUVENTUS 2-1: SPALLETTI CAMBIA E CONTE RINGRAZIA
Una #Roma da Scudetto, la #Juventus di Spalletti e il ricordo di Siniša #Mihajlovic: l’editoriale di Walter #Sabatini 1/9 x.com
Sandro #Sabatini post partita: "Finalmente si è vista la #Juventus di #Spalletti." #BolognaJuve 0-1 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.