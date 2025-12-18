Sabato 20 dicembre alle 20.45, l’Allianz Stadium sarà teatro di un duello decisivo tra Juventus e Roma. Un match che promette emozioni e insidie, con la possibilità di influenzare significativamente la classifica di Serie A. Due grandi club pronti a sfidarsi in una gara che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e tifosi di entrambe le squadre.

© Stilejuventus.com - Juventus – Roma: scontro diretto che pesa sulla classifica

Sabato 20 dicembre, alle ore 20.45, l’ Allianz Stadium ospiterà una delle partite più attese della Serie A: Juventus e Roma si affrontano in una sfida che potrebbe ridisegnare la parte alta della classifica. Juventus, tra difficoltà e voglia di riscatto. La Juve ha segnato 19 gol e ne ha subiti 14 in questo campionato, mostrando ancora difficoltà sia in attacco sia in difesa. In porta Michele Di Gregorio, sempre più centrale rispetto al collega di reparto Mattia Perin, vicino nelle ultime settimane al Genoa. Il rientro di Gleison Bremer in difesa può essere determinante per dare maggiore equilibrio alla retroguardia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Crisi senza fine. Castelfidardo, occasione sprecata. Pesa il ko nello scontro diretto

Leggi anche: Volley Bergamo 1991, a Pesaro uno scontro diretto per risalire la classifica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, con la Roma è scontro Champions: una sconfitta può costare cara a entrambe - Juventus, uno scontro dai sapori europei: le due squadre sono infatti in piena lotta per raggiungere una posizione valida per la qualificazione alla ... it.blastingnews.com

Il futuro della Juventus e il cruciale scontro di visioni tra Elkann e Ardoino - Ma la sfida per il club è più ampia: restare nel recinto Exor vivacchiando tra bilanci “in ordine” e piazzamenti decorosi o aprisi ai capitali ... lettera43.it

Juventus, scontro tra Exor e Tether su aumento di capitale e consiglieri/ Battaglia in Cda? Cosa succede - Il rischio di una bagarre nel CdA della Juventus tra Exor e Tether sembrava improbabile fino a qualche settimana fa, eppure non è uno scenario così probabile, visto che sono emerse notizie di prime ... ilsussidiario.net

?CONTE O GASP? NON FACCIAMO RIDERE LA GENTE! ? CLAMOROSO SCONTRO TUTTI CONTRO TUTTI IN DIRETTA

Domani alle 13.30 il tecnico giallorosso parlerà in vista di Juventus-Roma! https://www.romanews.eu/juventus-roma-domani-la-conferenza-stampa-di-gasperini-lorario-e-dove-seguirla/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

JUVENTUS–ROMA. Mi ritorni in mente 6 maggio 2001: da 0-2 a 2-2, Nakata accende la notte, Montella fa decollare un popolo intero A Torino nasce lo scudetto più sofferto, più romano, più nostro #ASRoma #Roma #JuventusRoma #Nakata #Montella #C x.com