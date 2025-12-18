Il match clou della sedicesima giornata della Serie A si gioca sabato sera ad Allianz Stadium e vede protagoniste Juventus e Roma. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions League, in attesa di capire se a qualificarsi saranno quattro o cinque squadre. I padroni di casa juventini si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Roma (sabato 20 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Qualche chance in più per i bianconeri sulla carta

Leggi anche: Juventus-Roma (sabato 20 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Qualche chance in più per i bianconeri sulla carta

Leggi anche: Juventus-Roma (sabato 20 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A | Dove vedere Juventus-Roma; Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Roma: probabili formazioni e statistiche.

Serie A 2025-2026: Juventus-Roma, le probabili formazioni - 45, il teatro della sfida del sedicesimo turno fra i bianconeri e i giallorossi. sportal.it