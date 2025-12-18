Juventus-Roma sabato 20 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il duello tra Juventus e Roma, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45 all’Allianz Stadium, è l’evento più atteso della sedicesima giornata di Serie A. Un confronto ricco di emozioni, con formazioni pronte a darsi battaglia e svelare le proprie ambizioni. Analisi, quote e pronostici: tutto quello che serve per vivere al meglio questa sfida imperdibile.

Il match clou della sedicesima giornata della Serie A si gioca sabato sera ad Allianz Stadium e vede protagoniste Juventus e Roma. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions League, in attesa di capire se a qualificarsi saranno quattro o cinque squadre. I padroni di casa juventini si .

Juventus-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi si preparano a scendere in campo nella sfida in programma sabato 20 dicembre. ilromanista.eu

Juventus–Roma: probabili formazioni, dove vederla e analisi tattica - Juventus–Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, analisi tattica e sfida degli ex Spalletti, Dybala e Soulé ... tag24.it

Esclusiva Retesport - Max Tonetto: ''La #Roma crede in #Gasperini. #Spalletti La #Juventus è ancora acerba, i giallorossi ne devono approfittare''. - facebook.com facebook

JUVENTUS–ROMA. Mi ritorni in mente 6 maggio 2001: da 0-2 a 2-2, Nakata accende la notte, Montella fa decollare un popolo intero A Torino nasce lo scudetto più sofferto, più romano, più nostro #ASRoma #Roma #JuventusRoma #Nakata #Montella #C x.com

