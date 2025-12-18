Juventus Next Gen Mangiapoco | Abbiamo avuto difficoltà nel tenere una continuità di risultati Nello spogliatoio ci siamo detti più volti che… – VIDEO

Juventus Next Gen affronta un momento di sfide e incertezze, con l’estremo difensore Mangiapoco che riflette sulle difficoltà nel mantenere una continuità di risultati. Tra record e ostacoli, il team si confronta per trovare la strada giusta. Un’analisi sincera e appassionata di chi vive da dentro la crescita e le sfide dei giovani bianconeri nel percorso verso il riscatto.

Juventus Next Gen, l'estremo difensore analizza il percorso dei bianconeri tra record e difficoltà: la ricetta per uscire dalla crisi. Il percorso della Juventus Next Gen in questa prima parte di stagione è stato un vero e proprio ottovolante di emozioni e risultati, capace di passare dall'euforia allo sconforto per poi ritrovare la luce. Dopo un avvio storico da record, la seconda squadra bianconera ha dovuto affrontare un periodo di profonda flessione, per poi rialzare la testa con orgoglio nel finale del girone d'andata. A tracciare un bilancio non solo sportivo ma anche emotivo è intervenuto Mangiapoco, il portiere che si sta mettendo in luce per affidabilità tra i pali e leadership.

