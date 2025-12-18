L’offerta di Tether per rilevare il controllo della Juventus ha suscitato grande interesse, mettendo in luce le complesse interconnessioni tra finanza, sport e strategie industriali. Questo movimentato scenario apre nuove prospettive sulla gestione dei club calcistici e le opportunità offerte dall’innovazione finanziaria nel mondo dello sport professionistico. Un episodio che evidenzia come l’evoluzione del settore finanziario possa influenzare anche le dinamiche del calcio di alto livello.

© Atomheartmagazine.com - Juventus: l’offerta di Tether ad Exor per rilevare il controllo della società

L’ offerta di Tether per la Juventus ha acceso i riflettori su un tema che unisce finanza, sport e strategia industriale. A metà dicembre 2025, il gruppo legato alla stablecoin USDT ha presentato a Exor una proposta in contanti per arrivare al controllo di Juventus Football Club, società quotata a Piazza Affari. La risposta della holding della famiglia Agnelli-Elkann è stata netta: nessuna disponibilità a vendere. Il punto è questo: anche con un rifiuto immediato, la notizia ha mosso il titolo in Borsa e ha riaperto il dibattito su governance, valore del club e possibili sviluppi. Indice. Cosa ha proposto Tether: offerta, valore e struttura dell’operazione Juventus Il prezzo: 2,66 euro per azione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Leggi anche: Tether, offerta per l'acquisto della Juventus: «Pronto un miliardo di euro». Exor: «Non è in vendita»

Leggi anche: Tether, offerta per l'acquisto della Juventus: «Pronto un miliardo». Exor: «Non è in vendita»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Proprietà Juventus trattativa complicata per Tether Exor respinge ad unanimità l’offerta da 1.1 miliardi per il club La Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio decisivo!; Cessione Juventus Exor respinge l’offerta di Tether; Tether vuole comprare la Juventus | cos’è davvero la criptovaluta che ha fatto l’offerta a Exor; Juventus l’offerta di Tether rifiutata porta un incremento del titolo in Borsa del 18%.

Juventus corre dopo l’offerta di Tether e il no di Exor alla vendita - Per gli analisti decisione «coerente con la strategia di controllo e con il recente aumento di capitale volto a rafforzare la struttura finanziaria del club» ... ilsole24ore.com