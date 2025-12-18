Juventus | l’offerta di Tether ad Exor per rilevare il controllo della società
L’offerta di Tether per rilevare il controllo della Juventus ha suscitato grande interesse, mettendo in luce le complesse interconnessioni tra finanza, sport e strategie industriali. Questo movimentato scenario apre nuove prospettive sulla gestione dei club calcistici e le opportunità offerte dall’innovazione finanziaria nel mondo dello sport professionistico. Un episodio che evidenzia come l’evoluzione del settore finanziario possa influenzare anche le dinamiche del calcio di alto livello.
L' offerta di Tether per la Juventus ha acceso i riflettori su un tema che unisce finanza, sport e strategia industriale. A metà dicembre 2025, il gruppo legato alla stablecoin USDT ha presentato a Exor una proposta in contanti per arrivare al controllo di Juventus Football Club, società quotata a Piazza Affari. La risposta della holding della famiglia Agnelli-Elkann è stata netta: nessuna disponibilità a vendere. Il punto è questo: anche con un rifiuto immediato, la notizia ha mosso il titolo in Borsa e ha riaperto il dibattito su governance, valore del club e possibili sviluppi. Cosa ha proposto Tether: offerta, valore e struttura dell'operazione Juventus Il prezzo: 2,66 euro per azione.
