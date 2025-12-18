Le tensioni internazionali alla Juventus continuano a far parlare, tra litigi tra i giocatori e voci di una possibile cessione di Thuram all’Inter. Perin e Locatelli sono intervenuti per chiarire la situazione, tentando di mettere a tacere le indiscrezioni che circolano sui media e sui social. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, cercando di mantenere l’unità e la concentrazione necessarie in un momento di grande fermento.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, litigi di David e cessione Thuram? Perin e Locatelli rispondono

Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse indiscrezioni sulla situazione interna alla Juventus, con le voci sui dissidi tra David e lo Spogliatoio oltre alle possibili voci di una cessione di Kephren Thuram all’Inter. Mattia Perin ha deciso di mettere a tacere le voci attorno alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Leggi anche: Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sulle cene della Juventus

Leggi anche: Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sullo spogliatoio della Juve

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juve, Chirico: 'David? Ha chiesto la cessione e su di lui ci sono già Chelsea e Bayern' - Secondo quanto rivelato dal giornalista Marcello Chirico su Youtube, il centravanti della Juventus Jonathan David avrebbe chiesto alla società bianconera la cessione. it.blastingnews.com

Juventus, David e il proclama tradito: la crisi prolungata e le voci di cessione a gennaio - Quando Jonathan David ha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Juventus, lo ha fatto con la sicurezza di chi sa di poter lasciare il segno. calciomercato.com

Juventus-David: flop inatteso, il Milan ci pensa al posto di Gimenez - Secondo alcune indiscrezioni e complice un rendimento finora deludente, la Juventus starebbe valutando la ... it.blastingnews.com

Intervista a Claudio Pea. Lo storico giornalista sportivo ha parlato della Juventus di Elkann, del suo litigio con Aurelio De Laurentiis per Higuain, del vero motivo che portò Antonio Conte a lasciare la Juventus e del futuro del Napoli e della società biancone - facebook.com facebook