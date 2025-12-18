Juventus le ultime in vista di Juve – Roma
La Juventus si prepara alla sfida contro la Roma, in programma sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium. Dopo la recente vittoria contro il Bologna, i bianconeri sono determinati a confermarsi e consolidare la loro posizione in classifica. Luciano Spalletti e i suoi ragazzi lavorano intensamente per affrontare al meglio questa importante partita, che promette emozioni e spettacolo.
La Juventus di Luciano Spalletti guarda avanti dopo la vittoria contro il Bologna e guarda alla sfida casalinga contro la Roma di sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium. Il match sarà cruciale per chiudere l’anno con un sorriso e avvicinare il quarto posto. Come ha scritto il Corriere dello Sport, adesso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
