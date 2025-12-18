Juventus | l’avvocato UE dà ragione ad Agnelli

Una svolta epocale potrebbe rivoluzionare la giustizia sportiva italiana. L’avvocato generale dell’UE, Dean Spielmann, ha infatti preso posizione a favore di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, confermando la loro innocenza nel caso plusvalenze. Questa decisione rappresenta un punto di svolta che potrebbe cambiare gli equilibri e le interpretazioni delle norme nel mondo del calcio italiano.

Una svolta epocale potrebbe scuotere i fondamenti della giustizia sportiva in Italia. L'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Dean Spielmann, ha emesso un parere che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, ex presidente e ex amministratore delegato della Juventus, squalificati per due anni nel caso plusvalenze.

