Juventus | la visita all’ospedale regina Margherita

In un pomeriggio di dicembre, la Juventus ha portato sorrisi e speranza all’Ospedale Regina Margherita di Torino, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un gesto di solidarietà che ha rafforzato il legame tra i campioni e la comunità, dimostrando quanto il calcio possa essere un potente strumento di vicinanza e umanità.

