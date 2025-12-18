Juventus | la visita all’ospedale regina Margherita
In un pomeriggio di dicembre, la Juventus ha portato sorrisi e speranza all’Ospedale Regina Margherita di Torino, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un gesto di solidarietà che ha rafforzato il legame tra i campioni e la comunità, dimostrando quanto il calcio possa essere un potente strumento di vicinanza e umanità.
In un freddo pomeriggio di dicembre, la Juventus ha portato calore e allegria all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, con una visita che ha illuminato i volti di decine di piccoli pazienti. Una tradizione che il club bianconero rinnova ogni anno, ma che stavolta ha assunto un significato ancora più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, in giornata visita speciale ai pazienti dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Da Bremer a Koopmeiners, chi era presente oggi – FOTO
Leggi anche: La Regina Margherita e i suoi nipoti, visita speciale a Stupinigi
Juventus, la visita di Pjanic riaccende le voci di mercato - Miralem Pjanic è tornato dove la sua carriera ha toccato l'apice, almeno per quanto riguarda i trofei vinti. it.blastingnews.com
#Juventus-#Roma, #Elkann carica la squadra: “Vietato sbagliare” A meno di 48 ore dal big match dell’Allianz Stadium, John Elkann ha fatto visita alla squadra alla Continassa facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.