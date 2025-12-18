Juventus | la visita all’ospedale regina Margherita

In un pomeriggio di dicembre, la Juventus ha portato sorrisi e speranza all’Ospedale Regina Margherita di Torino, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un gesto di solidarietà che ha rafforzato il legame tra i campioni e la comunità, dimostrando quanto il calcio possa essere un potente strumento di vicinanza e umanità.

In un freddo pomeriggio di dicembre, la Juventus ha portato calore e allegria all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, con una visita che ha illuminato i volti di decine di piccoli pazienti. Una tradizione che il club bianconero rinnova ogni anno, ma che stavolta ha assunto un significato ancora più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

