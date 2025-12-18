Juventus in giornata visita speciale ai pazienti dell’ospedale Regina Margherita di Torino Da Bremer a Koopmeiners chi era presente oggi – FOTO

Oggi la Juventus ha regalato un pomeriggio di emozioni ai piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Una delegazione speciale, composta da giocatori maschili e femminili, ha portato doni e sorrisi nei reparti pediatrici, creando momenti di grande gioia e vicinanza con i bambini. Un gesto che dimostra l’impegno e il cuore della squadra oltre il calcio.

Juventus, una delegazione maschile e femminile ha portato doni e sorrisi nei reparti pediatrici: un pomeriggio di grande emozione per i piccoli. Una giornata speciale all'insegna della solidarietà, dell'emozione pura e della vicinanza al territorio. Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, la Juventus ha confermato ancora una volta il suo profondo impegno sociale facendo visita ai piccoli pazienti dell'ospedale "Regina Margherita" di Torino. In un periodo dell'anno carico di significati come quello natalizio, il club bianconero ha voluto portare luce e calore umano nei reparti di oncologia e cardiologia pediatrica, regalando attimi di preziosa spensieratezza a chi sta affrontando le battaglie più difficili della propria vita.

