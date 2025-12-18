Juventus il padre di Alessio Ferramosca Spalletti ci è stato più vicino della Juve

Nel ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, la commemorazione a Vinovo ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui Spalletti, che si è distinto per il suo sincero supporto. Un gesto significativo che sottolinea il legame speciale tra il mondo del calcio e le persone coinvolte, andando oltre le rivalità sportive. Un momento di memoria e rispetto, celebrato con emozione e riconoscenza.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il padre di Alessio Ferramosca "Spalletti ci è stato più vicino della Juve" Il comunicato "Nel diciannovesimo anniversario della tragica scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, è stata deposta una corona di fiori in loro ricordo a Vinovo alla presenza dell'allenatore della Prima Squadra Maschile Luciano Spalletti, del Football Teams Staff Coordination Manager Gianluca Pessotto e di due giocatori del settore giovanile L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

La prima pagina de La Stampa: "Cuore Spalletti, 'convoca' anche Ferramosca e Neri" - Un box presente oggi nel taglio alto della prima pagina de La Stampa è dedicato ad Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori delle giovanili. tuttomercatoweb.com

Luciano Spalletti “convoca” Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, il suo gesto - Luciano Spalletti e quel gesto per Riccardo Neri e Alessio Ferramosca che non può che scatenare applausi e commuovere. juvelive.it

Juventus–Yildiz, nuovi contatti in arrivo Prima di Natale è atteso un nuovo incontro tra la Juventus e l’agente di Kenan Yildiz (il padre Engin) Gianni Balzarini svela i dubbi di un rinnovo facile: "Non c'entrano i soldi, lui chiede garanzie alla Juve!" Per s - facebook.com facebook

Previsto prima di Natale un nuovo round di colloqui tra la Juventus e l’agente di Kenan #Yildiz (suo padre Engin). La #Juve è pronta a offrire un nuovo contratto di cinque anni con uno stipendio da 5M€ netti a stagione + 1M€ bonus. @NicoSchira x.com

