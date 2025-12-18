La Juventus torna sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, cercando di rinforzare il centrocampo. Tuttavia, il Marsiglia sembra aver detto no alla proposta dei bianconeri, complicando le trattative. De Zerbi ha inoltre bloccato ogni possibile movimento, lasciando il futuro del danese ancora incerto. La situazione resta in evoluzione, con i tifosi in attesa di sviluppi ufficiali.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Hojbjerg: il Marsiglia dice no a Comolli, De Zerbi blocca tutto

