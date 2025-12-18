Juventus Hojbjerg | il Marsiglia dice no a Comolli De Zerbi blocca tutto
La Juventus torna sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, cercando di rinforzare il centrocampo. Tuttavia, il Marsiglia sembra aver detto no alla proposta dei bianconeri, complicando le trattative. De Zerbi ha inoltre bloccato ogni possibile movimento, lasciando il futuro del danese ancora incerto. La situazione resta in evoluzione, con i tifosi in attesa di sviluppi ufficiali.
Torna il nome di Hojbjerg, ma il Marsiglia dice no Secondo Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono tornati a bussare alla porta del Marsiglia per Pierre-Emile Hojbjerg per rinforzare il centrocampo. Il danese è stato individuato alla Continassa come un profilo in grado di garantire qualità, leadership ed esperienza internazionale. Tutte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
