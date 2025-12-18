Juventus | Haaland fu a un passo dai bianconeri

Alla fine del 2017, il futuro di Erling Haaland sembrava già scritto: un passo dalla Juventus. Quel breve ma intenso capitolo avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera e la storia del calcio europeo. Un’occasione sfuggita che ancora oggi rivela quanto siano sottili le linee tra sogni e realtà nel mondo del calciomercato.

