Juventus | Haaland fu a un passo dai bianconeri
Alla fine del 2017, il futuro di Erling Haaland sembrava già scritto: un passo dalla Juventus. Quel breve ma intenso capitolo avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera e la storia del calcio europeo. Un’occasione sfuggita che ancora oggi rivela quanto siano sottili le linee tra sogni e realtà nel mondo del calciomercato.
C’è stato un momento, alla fine del 2017, in cui Erling Haaland era davvero a un passo dalla Juventus. Non una voce, non un rumor: fatti concreti. Il norvegese, allora 17enne e in forza al Molde, era arrivato a Torino insieme al padre Alf-Inge e agli agenti, tra cui Mino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Lo sapevate? Maradona nel 1984 fu a un passo dalla Juventus
Leggi anche: Spalletti, Juventus a un passo: il tecnico apre ai bianconeri, incontro nelle prossime ore. La trattativa
Quando Haaland fu a un passo dalla Juventus: perché è saltato tutto? La ricostruzione di quei giorni - C'è stato un periodo durante il quale Erling Haaland sarebbe potuto venire in Italia, alla Juventus. msn.com
Weah e Mbangula al passo d’addio: l’ultimo indizio lo dà proprio la Juve - I riflettori sono puntati sul Mondiale per Club dove la Juventus affronterà, nell'ultima giornata della prima fase, il Manchester City. tuttosport.com
Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct - Nella conferenza stampa tenuta ieri a San Siro Erling Haaland non ha chiuso le porte a un futuro in Serie A: "Sì, mi piace l'Italia. tuttomercatoweb.com
Vi ricordate l'ultima Supercoppa Italiana Atalanta, Inter, Juventus e Milan in campo Il Milan vince con due rimonte in due gare Conceicao balla con il sigaro 11 mesi dopo, è tornata - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.