Juventus | Gatti chiude il caso David

Matia Gatti, difensore della Juventus, ha preso posizione per chiarire le recenti indiscrezioni su Jonathan David, smentendo qualsiasi voce di isolamento all’interno dello spogliatoio bianconero. Con decisione, il giocatore ha voluto mettere a tacere i rumors, riaffermando l’unità e la coesione del gruppo Juventus in un momento importante della stagione.

Mattia Gatti, difensore della Juventus, ha deciso di intervenire direttamente per smentire le voci che circolavano su Jonathan David, accusato di essere isolato dallo spogliatoio bianconero. In un post su Instagram pubblicato alla vigilia della sfida casalinga contro la Roma, Gatti ha definito le indiscrezioni "totalmente prive di fondamento"

Gatti smentisce il caso Juve: "Inconcepibile e sorprendente. Conta la partita, il resto è rumore" - Roma sarà una partita fondamentale per i bianconeri di Spalletti che attendono allo Stadium i giallorossi di Gasperini. tuttosport.com

Federico Gatti, sfogo a sorpresa: “Inconcepibile che circolino queste cose”. Con chi ce l’ha davvero - Il difensore della Juventus rompe il silenzio sui rumors di uno spogliatoio spaccato e invita a pensare solo al campo prima della gara con la Roma ... fanpage.it

Juventus - Gatti e Vlahovic: operazioni ok

L'ULTIMO TURNO DEGLI EX TIGROTTI SERIE A: Federico Gatti (Juventus) operato al menisco, rientro previsto per metà gennaio. Titolare: Caprile (Cagliari) due gol subiti Panchina: Perilli (Verona) SERIE B: Zaro (Cesena), Casiraghi (Sud Tirol), Pierozzi (Pal - facebook.com facebook

Juventus, dopo Bremer (e Rugani) anche Gatti: si opera al ginocchio. Spalletti in allarme rosso difesa per Napoli x.com

