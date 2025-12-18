Juventus Danilo Juve nel cuore mi auguro che Spalletti faccia bene

Danilo, ex Juventus, torna a parlare del suo passato bianconero con affetto, augurando il meglio a Spalletti. Dopo aver lasciato la Juventus in circostanze controverse, il difensore ha ripreso la sua carriera in Brasile, distinguendosi con il Flamengo. La sua passione per i colori juventini rimane viva, ma ora il suo cuore pulsa per nuovi traguardi e sfide nel calcio sudamericano.

Dopo il controverso addio alla Juventus, Danilo è tornato in Brasile, dove ha avuto modo di lasciare il segno con la maglia del Flamengo. Dopo aver conquistato la quarta Coppa Libertadores della sua storia, laureandosi campione del Sudamerica, e il campionato brasiliano (il cosiddetto 'Brasileirão').

