La Juventus valuta l’idea di portare Lorenzo Lucca in bianco nero, puntando sulla sua versatilità offensiva. L’attaccante, attualmente al Napoli, cerca spazio e potrebbe lasciare i partenopei per una nuova sfida. Un’ipotesi di mercato che accende l’interesse dei tifosi bianconeri, desiderosi di rinforzare il reparto avanzato con un talento in crescita.

Ilprimatonazionale.it - Juventus, dal Napoli idea Lucca per l'attacco

Spunta l’idea Lorenzo Lucca per l’attacco della Juventus. L’ex Udinese e Pisa non sta trovando spazio a Napoli e potrebbe lasciare i partenopei. Attaccante di forza fisica e anche buona tecnica, era stato accostato da Juventus già un anno fa quando giocava nell’Udinese. Viste le deludenti prestazioni di David e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

