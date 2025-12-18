Juventus dal Napoli idea Lucca per l’attacco
La Juventus valuta l’idea di portare Lorenzo Lucca in bianco nero, puntando sulla sua versatilità offensiva. L’attaccante, attualmente al Napoli, cerca spazio e potrebbe lasciare i partenopei per una nuova sfida. Un’ipotesi di mercato che accende l’interesse dei tifosi bianconeri, desiderosi di rinforzare il reparto avanzato con un talento in crescita.
Spunta l’idea Lorenzo Lucca per l’attacco della Juventus. L’ex Udinese e Pisa non sta trovando spazio a Napoli e potrebbe lasciare i partenopei. Attaccante di forza fisica e anche buona tecnica, era stato accostato da Juventus già un anno fa quando giocava nell’Udinese. Viste le deludenti prestazioni di David e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Cagliari, idea Lucca per l’attacco: ipotesi prestito di sei mesi dal Napoli (Schira)
Leggi anche: Lucca Juve, la possibilità in prestito per la finestra di gennaio. Questa l’idea bianconera: le ultime sulla suggestione in attacco
Lucca può lasciare il Napoli a gennaio: piace a due squadre di Serie A; Emergenza centrocampo, il Napoli si muove per gennaio: altre piste oltre a Mainoo; Calciomercato Milan: idea scambio Loftus Cheek-Lucca col Napoli, come stanno le cose; Napoli, per Lucca spunta anche l'opzione Cagliari.
Juventus, idea Lucca per gennaio: ipotesi prestito dal Napoli - Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Juventus starebbe valutando la possibilità di portare a Torino Lorenzo Lucca in prestito durante la sessione invernale di ... tuttojuve.com
Juventus, a gennaio la priorità è il centrocampo. C'è però anche l'idea Lucca - In casa Juventus per il mercato di gennaio c'è una priorità: l'innesto di un centrocampista all'interno della rosa a disposizione. tuttomercatoweb.com
Lucca al Cagliari prima della sfida con la Juventus? Accomando: "Dialogo aperto tra i rossoblù e il Napoli" - Sulla piattaforma X il giornalista Orazio Accomando ha rilasciato le ultime news sul futuro di Lucca: "Dialogo aperto tra #Cagliari e #Napoli per il prestito secco di #Lucca. tuttojuve.com
Le parole del Direttore Sportivo del Marsiglia ed ex difensore della Juventus Medhi Benatia sul gol di Koulibaly in Juventus-Napoli nel 2018 Benatia ha poi aggiunto: “La giornata successiva a San Siro con l’Inter Allegri mi escluse e io non la presi bene: - facebook.com facebook
Il tempo di #Frattesi all' #Inter pare finito: Juventus, Napoli, Roma e Newcastle sono le principali pretendenti. La situazione nerazzurra è cambiata: prima vigeva l'obbligo di non cedere il centrocampista alle dirette concorrenti, mentre oggi l'unico obiettivo è inc x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.