Juventus Chiellini | Thuram è incedibile

La Juventus si concentra sul mercato di gennaio, mantenendo ferma la sua posizione su Thuram, considerato incedibile. Nel frattempo, si intensificano le trattative per portare Frattesi a Torino, con l’attenzione rivolta anche a possibili scambi, anche se al momento non ci sono aperture ufficiali. La società bianconera lavora con determinazione per rinforzare la rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali.

La Juve prepara l’assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram Kephren Thuram è finito al centro delle voci di mercato ed è stato dato  come contropartita nell’operazione Frattesi, grande obiettivo bianconero per il mercato di gennaio. Chiellini ha smentito sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus chiellini thuram 232JUVENTUS - Chiellini: "Di Frattesi non parlo, ma non vogliamo privarci di Thuram" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Bologna: "L'interesse per Frattesi e possibile uscita di Thuram? napolimagazine.com

juventus chiellini thuram 232Chiellini fa chiarezza in casa Juventus: “Agnelli e Juve sono la stessa cosa. Thuram e Yildiz restano” - Alla vigilia della sfida delicata contro il Bologna, Giorgio Chiellini interviene per fare chiarezza su alcune delle questioni più discusse in casa Juventus, ... stadiosport.it

juventus chiellini thuram 232Calciomercato Juventus, Chiellini: “Thuram deve rimanere con noi. Frattesi? Su di lui dico che…” - Calciomercato Juventus | Vi proponiamo di seguito le parole del Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini poco prima del ... news-sports.it

