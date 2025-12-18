Juventus Chiellini | Thuram è incedibile

La Juventus si concentra sul mercato di gennaio, mantenendo ferma la sua posizione su Thuram, considerato incedibile. Nel frattempo, si intensificano le trattative per portare Frattesi a Torino, con l’attenzione rivolta anche a possibili scambi, anche se al momento non ci sono aperture ufficiali. La società bianconera lavora con determinazione per rinforzare la rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali.

JUVENTUS - Chiellini: "Di Frattesi non parlo, ma non vogliamo privarci di Thuram" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Bologna: "L'interesse per Frattesi e possibile uscita di Thuram? napolimagazine.com