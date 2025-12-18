Juventus | caso Agnelli l’avvocato UE gli dà ragione

Il caso Juventus scuote il panorama sportivo e legale: l’avvocato generale dell’UE, Dean Spielmann, ha espresso un parere favorevole ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, mettendo in discussione le inibizioni della FIGC per le plusvalenze. Un pronunciamento che potrebbe avere ripercussioni significative sulla giustizia sportiva italiana, aprendo nuovi scenari per il club bianconero e le sue future battaglie legali.

Juventus: la giustizia sportiva italiana trema. L'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Dean Spielmann, ha emesso un parere che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nel ricorso contro le inibizioni inflitte dalla FIGC per il caso plusvalenze. Un parere non vincolante, ma che la Corte di

Caso Agnelli: i giudici amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare le sanzioni sportive. Il parere dell’Avv. Lubrano - Secondo la valutazione dell’Avvocato Generale, non è compatibile con il Diritto dell’Unione Europea il c. calcioefinanza.it

Agnelli-Arrivabene, parere avvocato Ue può cambiare giustizia sportiva. Cosa accadrà ora? - Secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea Dean Spielmann l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene devono poter ricorrere al ... sport.sky.it

PLUSVALENZE JUVENTUS: L’AVVOCATO UE DÀ RAGIONE AD AGNELLI! SVOLTA STORICA

Plusvalenze Juventus, svolta UE sul caso: messa in discussione l'autonomia della giustizia sportiva! Ecco cosa cambia per l'ex presidente Agnelli e Arrivabene - facebook.com facebook

