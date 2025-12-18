Juventus Cabal sempre più bianconero | la rete di Bologna il sintomo del profondo legame per questi colori

Juan Cabal, giovane esterno sinistro classe 2001, ha confermato il suo legame con i colori bianconeri grazie alla rete decisiva a Bologna. La sua presenza in campo rappresenta un segnale di crescita e fiducia per la Juventus, sempre più affidabile e determinata. La vittoria al Dall’Ara testimonia l’importanza di questa promessa del calcio italiano nel progetto sportivo della Vecchia Signora.

Juan Cabal, esterno sinistro classe 2001, è stato il protagonista della vittoria bianconera al Dall'Ara di domenica sera. Il colombiano, subentrato al 61? minuto per Andrea Cambiaso, ha incornato il pallone messo in area da Kenan Yildiz pochi minuti dopo, insaccando il goal che ha sbloccato e deciso la partita. Il ragazzo ha fornito un grande contributo, non solo per quel che riguarda i 3 punti, ma anche dal punto di vista mentale per le prossime gare, grazie alla grinta dimostrata e al modo di porsi dentro e fuori dal campo. Dal primo stop forzato al secondo, Cabal non molla e si prende la Juve.

