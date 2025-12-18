Juventus | Bremer il ritorno del pilastro

Gleison Bremer è pronto a tornare protagonista nella difesa della Juventus. Dopo un breve stop, il pilastro brasiliano ha fatto il suo rientro in campo, dimostrando ancora una volta il suo ruolo fondamentale nel reparto difensivo. Con la sua esperienza e leadership, Bremer si appresta a tornare a essere il punto di riferimento della retroguardia bianconera, determinante per le ambizioni della squadra.

Gleison Bremer è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa della Juventus. Il brasiliano, classe 1997 e leader indiscusso della retroguardia bianconera, ha fatto il suo ritorno in campo domenica scorsa al Dall'Ara contro il Bologna, entrando al posto di Koopmeiners per gli ultimi minuti di gara.

Juventus - Vittoria risicata, ma torna Bremer

