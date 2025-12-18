Juventus | Agnelli la vendetta che cambia il calcio
Andrea Agnelli si prepara a una svolta cruciale, pronta a rivoluzionare il calcio con una mossa legale di grande impatto. Dopo anni di sfide e controversie, la sua strategia potrebbe segnare un nuovo capitolo per la Juventus e il mondo del pallone. Un'azione che promette di scuotere gli equilibri e riscrivere le regole del gioco, portando a una possibile vittoria epocale lontano dai campi.
Andrea Agnelli potrebbe essere sul punto di ottenere una vittoria clamorosa, non sul campo ma nelle aule della giustizia europea. L’ex presidente della Juventus, lontano dal club bianconero e dal mondo del calcio italiano dal 2022, è pronto a “rivoluzionare” il sistema delle sanzioni sportive grazie a un parere favorevole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
