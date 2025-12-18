Juve Roma il giallorosso lavora ancora a parte e rischia di rimaner fuori dal match dell’Allianz Stadium Di chi si tratta
Il match tra Juve e Roma si avvicina, ma l’attaccante ucraino Dovbyk continua a lavorare a parte a Trigoria, mettendo a rischio la sua presenza all’Allianz Stadium. La sua assenza potrebbe rappresentare un’assenza importante per i giallorossi, che sperano di recuperarlo in tempo. La sfida promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti.
Juve Roma, Dovbyk ancora a parte a Trigoria. L’attaccante ucraino rischia di saltare il big match contro i bianconeri di Spalletti. La marcia di avvicinamento della Roma alla sfida contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium, si complica ulteriormente per lo staff tecnico giallorosso. La sessione di allenamento odierna al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria non ha portato le notizie sperate riguardo le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, perno centrale della manovra offensiva capitolina, continua a soffrire per un problema fisico che ne sta limitando l’impiego nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
