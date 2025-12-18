Il match tra Juve e Roma si avvicina, ma l’attaccante ucraino Dovbyk continua a lavorare a parte a Trigoria, mettendo a rischio la sua presenza all’Allianz Stadium. La sua assenza potrebbe rappresentare un’assenza importante per i giallorossi, che sperano di recuperarlo in tempo. La sfida promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, il giallorosso lavora ancora a parte e rischia di rimaner fuori dal match dell’Allianz Stadium. Di chi si tratta

Juve Roma, Dovbyk ancora a parte a Trigoria. L’attaccante ucraino rischia di saltare il big match contro i bianconeri di Spalletti. La marcia di avvicinamento della Roma alla sfida contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium, si complica ulteriormente per lo staff tecnico giallorosso. La sessione di allenamento odierna al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria non ha portato le notizie sperate riguardo le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, perno centrale della manovra offensiva capitolina, continua a soffrire per un problema fisico che ne sta limitando l’impiego nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juve Roma, il giallorosso prova a recuperare per il match dell’Allianz Stadium: ecco di chi si tratta e le sue attuali condizioni fisiche

Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions; Matias Soulé nuovo leader della Roma, l'argentino è uscito dall'ombra di Dybala: perché la Juventus lo ha ceduto e il futuro in giallorosso; Juve-Roma, Del Piero: “Con una vittoria i giallorossi darebbero un segnale fortissimo”; Roma, stadio a Pietralata: il progetto definitivo prima di Natale.

Qui Roma - Giallorossi in pressing per Zirzkee, lo United chiude al prestito - La Roma, prossima avversaria della Juventus in campionato, lavora anche in vista del mercato di gennaio: come riportato dal "Corriere dello Sport", mister Gasperini avrebbe chiesto ... tuttojuve.com