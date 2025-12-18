In vista della sfida tra Juventus e Roma, Gasperini valuta il rilancio di Dybala, con la speranza di vederlo titolare all’Allianz Stadium. La partita rappresenta un momento chiave per il futuro dell’argentino e un banco di prova importante per entrambe le squadre. I tifosi aspettano con trepidazione l’eventuale impatto di Dybala, protagonista di questa sfida cruciale nel cammino stagionale.

© Juventusnews24.com - Juve Roma, Gasperini pensa al rilancio di Dybala proprio all’Allianz Stadium contro i bianconeri: partita cruciale per il suo futuro

Juve Roma, Paulo Dybala si candida a una maglia da titolare per il match di sabato. La Joya cerca risposte dopo le panchine con Gasperini. Il destino incrocia nuovamente le strade di Paulo Dybala e della Juventus. Sabato sera, la “Joya” varcherà i cancelli dell’Allianz Stadium non come padrone di casa, ma come avversario, in una sfida che per lui non potrà mai essere banale. Dopo sette stagioni vissute da protagonista assoluto a Torino, il ritorno in quello che è stato il suo tempio carica l’atmosfera di emozioni profonde e contrastanti. Le recenti scelte dell’allenatore giallorosso hanno sorpreso molti: Dybala è reduce da quattro panchine consecutive, un dato statistico quasi senza precedenti per un calciatore del suo calibro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juve Roma: Gasperini deve fare a meno di loro due all’Allianz Stadium! Svelato il motivo, chi non ci sarà contro i bianconeri

Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ecco perché Juve-Roma è fondamentale. E con Gasp i giallorossi sono da scudetto; Spalletti pensa già alla Roma: La prossima sarà peggio, vediamo se abbiamo imparato la lezione. E su Cabal...; Verso Roma-Como: Ndicka ancora in dubbio. Gasperini pensa alle alternative; Gli algoritmi sono per le outsider, non per la Juve. Via per Blanc, a Elkann consigliai Marotta”.

Spalletti pensa già alla Roma: "La prossima sarà peggio, vediamo se abbiamo imparato la lezione". E su Cabal... - È un cavallo, ma ogni tanto deve imparare a correggere la sua emozione". msn.com