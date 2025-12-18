Juve incentivi Champions | il discorso di Elkann alla squadra e i bonus presenti nei contratti dei giocatori

In vista della qualificazione alla Champions, Andrea Agnelli ha condiviso un messaggio di motivazione con la squadra, evidenziando l'importanza di raggiungere obiettivi ambiziosi. I bonus inclusi nei contratti dei giocatori rappresentano un incentivo significativo, sottolineando l’impegno del club nel valorizzare il merito e la prestazione. Un percorso che si fa sempre più competitivo e carico di aspettative per i bianconeri.

Solo un pari per la Juve di Spalletti in Champions: ai bianconeri non basta Vlahovic - 1 contro lo Sporting Lisbona, nella quarta giornata di Champions League. ilgiornale.it

Momento Juve, Ferrara: “Quello che dice Spalletti è la verità”. Toni: “Per arrivare in Champions deve…" - Il dibattito sui bianconeri nel post gara contro la Fiorentina si accende sul discorso dei risultati e i tanti pareggi da inizio stagione ... tuttosport.com

#Tuttosport: "Incentivi Champions" #Juve #Elkann #Spalletti #DelPiero - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.