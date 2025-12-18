Juve ecco il tuo regalo di Natale! Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni | già a disposizione con la Roma?

La Juventus torna a sorridere con un regalo inatteso: Milik si rivede in campo dopo 553 giorni di assenza. Il ritorno del polacco accende l’entusiasmo tra i tifosi, aprendo nuove prospettive per le sfide future. La sua disponibilità potrebbe arrivare già contro la Roma, portando nuova linfa e speranza alla squadra bianconera in questa stagione.

Primo regalo di Natale per Thiago Motta: rinnovo con la Juve in arrivo | CM.IT - Sono bastate le prime settimane di ritiro e allenamenti per far sorgere nella mente dell’ex tecnico del Bologna altre due certezze: il giovane Nicolò Savona, che si è dimostrato subito pronto, e ... calciomercato.it

Juventus, McKennie: “Regalo di Natale? I tre punti contro il Monza” - Pomeriggio speciale per Weston McKennie che oggi, venerdì 20 dicembre, è stato in visita all’oratorio San Paolo di Torino per un’iniziativa benefica. gianlucadimarzio.com

