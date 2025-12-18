Juve ecco il tuo regalo di Natale! Milik torna ad allenarsi dopo 553 giorni | già a disposizione con la Roma?
La Juventus torna a sorridere con un regalo inatteso: Milik si rivede in campo dopo 553 giorni di assenza. Il ritorno del polacco accende l’entusiasmo tra i tifosi, aprendo nuove prospettive per le sfide future. La sua disponibilità potrebbe arrivare già contro la Roma, portando nuova linfa e speranza alla squadra bianconera in questa stagione.
Juve, sotto l’albero i bianconeri trovano Milik! Il polacco torna ad allenarsi dopo 553 giorni: a disposizione con la Roma? La Juventus ritrova finalmente uno dei suoi protagonisti più sfortunati degli ultimi due anni. Arkadiusz Milik, fermo ai box da giugno 2024, ha compiuto il passo decisivo verso il ritorno in campo tornando ad allenarsi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
