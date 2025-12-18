Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE | Padoin prova il tutto per tutto

Segui live la sfida tra Juve Primavera e Cesena, valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. La partita è ricca di emozioni e colpi di scena, con i giovani talenti pronti a mettersi in mostra. Restate aggiornati su sintesi, moviola, tabellino e tutte le cronache di un match che promette grande spettacolo.

Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-2: sintesi e moviola. 84? Ultimo cambio Juve – Djahl prende il posto di Tiozzo 81? Tiro Tiozzo – Gran conclusione dalla distanza che sfiora il palo alla sinistra di Fontana. Grande occasione 76? Palo di Galvagno – Altro legno per il Cesena, sarebbe stato il colpo del ko 73? Altri due cambi – Dentro Contarini e Repciuc, a far loro posto sono Van Aarle e Grelaud 67? Tosku pericoloso – Fa tutto bene Tosku tranne il tiro, che termina alto sopra la traversa da buona posizione 63? Conclusione Rossetti – Prova a piazzarla dal limite dell'area ma la conclusione decolla.

