Juve Cesena Primavera 0-0 LIVE | è cominciata la sfida di Vinovo!

La sfida tra Juve e Cesena Primavera prende il via a Vinovo, offrendo emozioni e tensione per la 16ª giornata del campionato 2025/26. Segui live aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni di questa partita che promette battaglia e spettacolo. Restate sintonizzati per scoprire le ultime novità e il risultato finale di questa importante sfida.

Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D'INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. Juve Cesena Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juventus: Nava, Rizzo, Boufandar, Biggi, Keutgen, Finocchiaro, Leone, Verde (C), Grelaud, Tiozzo Pagio, Van Aarle.

