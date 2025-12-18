Juve anche Frattesi nella lista di mercato Il tesoretto di Gonzalez e Luiz

La Juventus punta a rafforzare il centrocampo con l’obiettivo di aumentare la competitività sotto la guida di Spalletti. Tra i nomi sul tavolo spicca anche Frattesi, inserito nella lista di mercato. Il club lavora inoltre a cessioni strategiche, tra cui Gonzalez e Luiz Torino, per finanziare eventuali acquisti e mantenere alta l’ambizione di tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale.

© Sport.quotidiano.net - Juve, anche Frattesi nella lista di mercato. Il tesoretto di Gonzalez e Luiz Torino, 18 dicembre 2025 – Un mediano per aumentare la competitività della squadra e fornire a Luciano Spalletti un'arma in più per il suo gioco. Il mercato di gennaio della Juventus vive sulla ricerca di un centrocampista, principalmente di ordine, per allungare le rotazioni e fornire ulteriore qualità alla manovra, laddove si può migliorare la produzione calcistica e la costruzione dal basso. I bianconeri possono essere più puliti ed efficaci in alcuni frangenti del gioco, trovare nuove linee di azione, ma soprattutto la globalità della rosa necessiterebbe di un centrocampista in più per implementare con qualità le rotazioni.

