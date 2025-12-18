Julio Baptista | A Roma ero il più pagato dopo Totti Fecero una campagna cattiva per mandarmi via
Julio Baptista rivela senza filtri i retroscena della sua carriera, dalla nascita in Brasile ai successi in Europa. Conosciuto come “La Bestia”, ha lasciato un’impronta indelebile in club come Real Madrid, Arsenal e Roma, dove si racconta tra aneddoti e verità mai svelate, svelando anche un lato nascosto della sua esperienza giallorossa.
Julio Baptista si racconta senza filtri a Fanpage.it. Dall’infanzia in Brasile ai gol decisivi con Real Madrid, Arsenal e Roma, passando per l'amicizia con Kaká, il soprannome “La Bestia” e le verità mai dette sulla sua avventura in giallorosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Julio Baptista: A Roma ero il più pagato dopo Totti. Fecero una campagna cattiva per mandarmi via
