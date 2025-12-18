Julio Baptista | A Roma ero il più pagato dopo Totti Fecero una campagna cattiva per mandarmi via

Julio Baptista rivela senza filtri i retroscena della sua carriera, dalla nascita in Brasile ai successi in Europa. Conosciuto come “La Bestia”, ha lasciato un’impronta indelebile in club come Real Madrid, Arsenal e Roma, dove si racconta tra aneddoti e verità mai svelate, svelando anche un lato nascosto della sua esperienza giallorossa.

Julio Baptista: "Ranieri non mi vedeva. Gli allenatori di colore hanno meno occasioni" - it la fine della sua esperienza con la Roma: "Mi sono sentito un po’ tradito, a dir la verità. tuttomercatoweb.com

Julio Baptista e l'arrivo shock alla Roma: "Poco dopo mi ritrovai a portare la bara di Sensi" - it, Julio Baptista ha ricordato le eccezionali circostanza del suo arrivo a Roma, a pochi giorni dalla scomparsa del patron Sensi: "Mi trovai a portare la sua ... tuttomercatoweb.com

Errore di Julio Baptista in Parma - Roma L'ira di Carlo Zampa

