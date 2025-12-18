Juan Jesus | A noi non piace perdere le partite oggi è un’occasione importante Dimostreremo di essere il Napoli

Juan Jesus, pronto a scendere in campo per la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, sottolinea l'importanza dell’occasione e la determinazione del gruppo. Con la voglia di dimostrare il valore della squadra, il difensore argentino si prepara a dare il massimo, consapevole dell’opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia del club.

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli -Milan, prima semifinale di Supercoppa e Juan Jesus è intervenuto ai microfoni Mediaset. Le parole di Juan Jesus. « Dobbiamo fare la nostra partita, è una gara secca. A bbiamo abituato un po’ troppo le persone a vedere il Napoli che vince sempre. A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante, dobbiamo imporre il nostro gioco. Assenze? Penso che, non voglio fare paragoni, ma noi abbiamo perso pezzi importanti come De Bruyne, Anguissa. Lukaku è appena rientrato, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Dimostreremo di essere il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

