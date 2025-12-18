Josep Martinez domani in Bologna Inter sarà la sua notte! La chance per scacciare via i fantasmi e prendersi il futuro

Domani potrebbe essere la serata di Josep Martinez, un momento decisivo per dimostrare il suo valore e scrivere il suo futuro in nerazzurro. Una notte da vivere con determinazione e concentrazione, in cui ogni azione potrebbe fare la differenza. Bologna Inter si presenta come l’occasione perfetta per lasciarsi alle spalle le incertezze e affermarsi con forza nel cuore dei tifosi.

© Internews24.com - Josep Martinez, domani in Bologna Inter sarà la sua notte! La chance per scacciare via i fantasmi e prendersi il futuro Inter News 24 in nerazzurro: il punto. Le luci di Riad per scacciare definitivamente il buio degli ultimi mesi. Josep Martínez è pronto a riprendersi la porta dell’Inter nella delicata semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Per l’estremo difensore spagnolo, soprannominato affettuosamente “Pepo” dallo spogliatoio, quella dell’Al-Awwal Park non sarà una partita come le altre, ma l’occasione per distrarre la mente dai brutti pensieri e tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Bologna Inter, Chivu pronto a concedere una chance a Josep Martinez: ecco il perché Leggi anche: Josep Martinez Inter, col Bologna in Supercoppa ritrova la titolarità ma il futuro rimane un’incognita: il punto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, torna l’alternanza tra i pali: cosa filtra su Josep Martinez in Supercoppa; TS - Martinez pronto per Bologna-Inter, ma per il futuro sono iniziate le grandi manovre su un altro nome; Inter, chance Martinez ma non convince per il futuro: “Iniziate le grandi manovre per un big”; Inter-Bologna, Chivu rivoluziona la difesa. Josep Martinez possibile titolare. Chivu annuncia il ritorno di Josep Martinez da titolare - Sul fronte infortuni, Chivu ha fatto il punto della situazione senza drammatizzare: “Come tutte le altre, nessuna è stata risparmiata. passioneinter.com Bologna-Inter, Chivu stupisce tutti: che occasione per il nerazzurro - Inter in Supercoppa: una novità è già stata annunciata. spaziointer.it

TS - Luis Henrique e Josep Martinez, la Supercoppa è un'opportunità: il portiere può ancora essere il post-Sommer - Quella in Supercoppa Italiana sarà una chance per confermarsi da Inter soprattutto per due giocatori, come scrive oggi Tuttosport. msn.com

FcInter1908 - Chivu starebbe pensando di far giocare Josep #Martinez in Supercoppa, contro il #Bologna. Con #Sommer che potrebbe quindi godere di un turno di riposo. - facebook.com facebook

XI INTER: Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito XI VENEZIA: Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Compagnon, Casas. #CoppaItalia 21:00 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.