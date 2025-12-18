Jonas riceve una sorpresa del padre al GF | Fiero di te sei andato avanti senza la mia approvazione
Nella serata finale del Grande Fratello, Jonas riceve una sorpresa inaspettata dall’amato padre, che lo sorprende con parole piene di affetto e orgoglio. Un momento emozionante che testimonia il legame forte e la crescita personale del concorrente, lasciando il pubblico senza parole e sottolineando il valore del supporto familiare nel suo percorso.
Jonas Pepe riabbraccia il padre - Terminato il momento, il concorrente rientra in Casa e, seguendo il ritmo del suo battito del cuore, raggiunge il salone. grandefratello.mediaset.it
