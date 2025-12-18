John Travolta Riley Keough è la madre biologica del terzo figlio? L’ipotesi nei documenti giudiziari

Una recente controversia legale ha portato alla luce una sorprendente ipotesi riguardante la maternità del terzogenito di John Travolta e Kelly Preston, sollevando interrogativi e curiosità tra fan e media. Nei documenti giudiziari presentati dalla famiglia Presley, emergono dettagli che potrebbero ribaltare le convinzioni sulla storia familiare della celebre coppia. Un caso che cattura l’attenzione e apre nuovi scenari sulla vita privata delle star.

Clamorosa tesi negli atti presentati in tribunale dalla famiglia Presley in merito al terzogenito della star di Pulp Fiction e Kelly Preston. In base ai documenti giudiziari in possesso del magazine People, Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, avrebbe donato i propri ovuli a John Travolta e Kelly Preston che li avrebbero utilizzati per avere il loro terzo figlio, Benjamin. La tesi in tribunale è stata presentata recentemente dagli ex soci in affari della star di Una pallottola spuntata Priscilla Presley, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, nella denuncia contro il figlio di Presley, Navarone Garcia.

