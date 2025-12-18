Joe Alwyn ci ha dimostrato che due capi in maglia sono meglio di uno

Joe Alwyn ha fatto sognare con il suo stile effortless, dimostrando che anche due capi in maglia possono essere perfetti insieme. Un esempio di eleganza discreta e casual, ideale per ogni occasione. Scopri i look più cool e ispirati dal talento e dal gusto di uno degli attori più affascinanti del momento.

Ieri, al photocall di Hamnet a Londra, Joe Alwyn ha posto una domanda importante: perché indossare un solo capo in maglia, quando se ne possono indossare due? Allo Shakespeare's Globe (una cornice più che adatta, visto che Hamnet è ispirato alla vita familiare di Shakespeare), l'attore britannico è stato fotografato con un gilet in maglia della collezione Prologue di Marni, realizzato in un piacevole mix di lana e cashmere.

