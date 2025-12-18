Jet privati bloccati a Malpensa | assolti 21 ambientalisti del blitz di San Valentino

Il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto 21 attivisti ambientalisti coinvolti nel tentativo di bloccare i jet privati all'aeroporto di Malpensa il 14 febbraio 2023. La decisione arriva dopo un lungo procedimento legale e testimonia l'importanza di azioni di protesta per sensibilizzare sui temi ambientali. L'episodio ha acceso nuovamente il dibattito sull’efficacia e i rischi delle manifestazioni di piazza contro il grande inquinamento.

© Ilgiorno.it - Jet privati bloccati a Malpensa: assolti 21 ambientalisti del blitz di San Valentino Busto Arsizio (Varese), 18 dicembre 2025 – Il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto ieri 21 attivisti dei gruppi ambientalisti Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion accusati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento per il tentativo del blocco dello scalo aeroportuale riservato ai jet privati all'aeroporto di Malpensa il 14 febbraio 2023. L'azione non violenta rientrava della campagna internazionale ' Make Them Pay', il cui obiettivo era denunciare gli extra-consumi - e il loro impatto sul clima - dei super ricchi, quelli che appunto utilizzano i jet privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Jet privati bloccati a Malpensa a San Valentino due anni fa: assolti 21 ambientalisti Leggi anche: Attivisti sulla pista di Malpensa contro i jet privati, assolti in 21 perché "Il fatto non sussiste" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Jet privati bloccati a Malpensa, assolti 21 ambientalisti - Il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha assolto ieri 21 attivisti dei gruppi ambientalisti Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion a ... msn.com

Bloccarono i jet privati a Malpensa: eco-vandali graziati dai giudici - Venerdì nuovo processo a Milano per gli imbrattamenti di Scala e Duomo ... msn.com

Attivisti sulla pista di Malpensa contro i jet privati, assolti in 21 perché "Il fatto non sussiste" - Le accuse a carico degli attivisti per l'ambiente erano di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento. milanotoday.it

l giudice del Tribunale di Busto Arsizio hanno assolto 21 attivisti di Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion per il blocco della pista dei jet privati di Malpensa, avvenuto il 14 febbraio 2023. Le accuse a carico degli attivisti per l'ambiente - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.