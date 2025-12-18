Jet privati bloccati a Malpensa a San Valentino due anni fa | assolti 21 ambientalisti

Il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto 21 ambientalisti coinvolti nel tentativo di blocco di Malpensa a San Valentino di due anni fa. L'udienza ha riconosciuto l'assenza di responsabilità per accuse di danneggiamento, resistenza e imbrattamento, confermando il ruolo di attivisti di Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion nel loro impegno per la tutela ambientale.

Busto Arsizio (Varese), 18 dicembre 2025 – Il Tribunale di Busto Arsizio ha assolto ieri 21 attivisti dei gruppi ambientalisti Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion accusati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento per il tentativo del blocco dello scalo aeroportuale riservato ai jet privati all'aeroporto di Malpensa il 14 febbraio 2023. L'azione non violenta rientrava della campagna internazionale ' Make Them Pay', il cui obiettivo era denunciare gli extra-consumi - e il loro impatto sul clima - dei super ricchi, quelli che appunto utilizzano i jet privati.

