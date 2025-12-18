Jazz sotto l’albero ad Avella | musica e arte nella Sala Alvarez

Preparati a lasciarti coinvolgere da un’atmosfera magica e avvolgente. Il 19 dicembre alle 19, Avella si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “Jazz sotto l’albero”, un evento che unisce musica e arte in un contesto unico come la Sala Alvarez. Un’occasione speciale per vivere un momento di cultura e convivialità, tra note jazz e atmosfere suggestive.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.