Jazz sotto l’albero ad Avella | musica e arte nella Sala Alvarez
Preparati a lasciarti coinvolgere da un’atmosfera magica e avvolgente. Il 19 dicembre alle 19, Avella si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “Jazz sotto l’albero”, un evento che unisce musica e arte in un contesto unico come la Sala Alvarez. Un’occasione speciale per vivere un momento di cultura e convivialità, tra note jazz e atmosfere suggestive.
Avella si prepara a vivere una serata di grande suggestione con “Jazz sotto l’albero”, in programma il 19 dicembre alle ore 19.30 nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale. Un appuntamento che unisce l’eleganza del jazz all’atmosfera intima e luminosa del Natale, all’interno della Christmas edition. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
