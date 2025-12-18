Jason Momoa e Dave Bautista improbabile coppia nelle foto della commedia d' azione Fratelli Demolitori

Uscirà in streaming su Prime Video la nuova commedia in salsa action con protagoniste le due star che interpreteranno due fratellastri costretti a unire le forze per una missione Prime Video ha diffuso le prime immagini di Fratelli Demolitori, la nuova commedia d'azione che avrà il centro due delle star che più hanno rispecchiato il genere negli ultimi anni: Jason Momoa e Dave Bautista. Dopo aver recitato insieme nei film di Dune di Denis Villeneuve, i due uniranno nuovamente le forze, ma stavolta in chiave comica, nel film in arrivo in streaming il 26 gennaio prossimo sulla piattaforma digitale.

“Fratelli demolitori”, Jason Momoa e Dave Bautista fratelli in azione su Prime Video - Ambientato per le strade delle Hawaii, il film è diretto da Angel Manuel Soto ( Blue Beetle ) e vede la partecipazione anche ... teleblog.it

“Fratelli Demolitori”, Jason Momoa e Dave Bautista su Prime Video - Disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 28 gennaio 2026, “Fratelli Demolitori” è la nuova action comedy con protagonisti Jason Momoa e Dave Bautista. sorrisi.com

