Jashari | Mi vedevo solo con la maglia del Milan Parole chiare sull’infortunio

Ardon Jashari rivela il suo legame profondo con il Milan, confessando di aver sempre indossato con orgoglio la maglia rossonera. La sua testimonianza, raccolta da 'La Gazzetta dello Sport', getta luce sulla sua determinazione e sul percorso di recupero dopo l’infortunio, offrendo uno sguardo autentico sulla dedizione di un giovane talento milanista.

© Pianetamilan.it - Jashari: “Mi vedevo solo con la maglia del Milan”. Parole chiare sull’infortunio Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è stato protagonista di una lunga intervista da parte de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole su Modric, Rabiot, l'infortunio e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Milan, le parole di Savicevic fanno ben sperare. Dettagli sull’arrivo di Arizala e il ritorno di Jashari Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: la Juve pareggia ancora, è solo 0-0 contro il Milan. Le parole di Tudor La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Jashari: Tutti sanno quanto ho voluto il Milan, vedrete chi sono. Imparo da Modric, Allegri ci dà fiducia; Jashari: Sto molto bene. Da Allegri posso imparare molto, Modric eccezionale. Sullo scudetto...; Jashari scalda i motori: le scelte di Allegri in vista del Sassuolo. Jashari racconta l'infortunio: "Doveva esserci questo stop nel mio viaggio al Milan, ma non è stato il massimo" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero ... milannews.it

Jashari: "Tutti sanno quanto ho voluto il Milan, vedrete chi sono. Imparo da Modric, Allegri ci dà fiducia" - Il centrocampista svizzero è stato, con Christopher Nkunku, il grande colpo estivo del Milan (36 milioni di euro più 3 di bonus al Bruges ... msn.com

Milan, Jashari: "Mi sento molto bene. Modric? È incredibile, alla sua età si sono già ritirati..." - Negli ultimi due mesi ho lavorato molto e non ho avuto mai problemi". tuttomercatoweb.com

Verso #MilanSassuolo: possibile turnover in mediana: Jashari potrebbe prendere il posto di Modric. #lmr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.