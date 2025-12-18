Jannik Sinner si allena con Luciano Darderi a Dubai | tanto lavoro sulla resistenza aerobica

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Dubai, Jannik Sinner intensifica la sua preparazione post-stagionale, concentrandosi sulla resistenza aerobica con Luciano Darderi. L’obiettivo è perfezionare la forma fisica e tecnica in vista del 2026, tra allenamenti mirati e grande impegno. La sessione di lavoro riflette determinazione e ambizione, mentre il tennista pusterese si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovata energia.

jannik sinner si allena con luciano darderi a dubai tanto lavoro sulla resistenza aerobica

© Oasport.it - Jannik Sinner si allena con Luciano Darderi a Dubai: tanto lavoro sulla resistenza aerobica

Si lavora con grande intensità a Dubai nella post-season di Jannik Sinner. Il pusterese, da circa due settimane, è impegnato negli Emirati Arabi Uniti nella preparazione fisica e tennistica in vista del 2026. La decisione di non prendere parte alle Finali di Coppa Davis ha fatto discutere, ma era funzionale proprio a questa parte dell’annata, per consentire all’altoatesino di lavorare specialmente sulla resistenza aerobica. Al di là delle questioni legate ad alcuni gesti tecnici, come il servizio, il focus di Jannik è sul fronte fisico. La necessità di contrastare un rivale come Carlos Alcaraz, straordinariamente forte sulla distanza dei cinque set, è una motivazione ulteriore per Sinner a dare un seguito ai suoi progressi da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Sinner si allena dopo le vacanze: Jannik in campo a Dubai

Leggi anche: Luciano Darderi: “Mi allenerò con Sinner a Dubai, dove vivo. Volandri mi ha chiamato e ha spiegato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sinner e Darderi si allenano insieme a Dubai: obiettivo comune per il 2026; Sinner oggi, mercoledì 17 dicembre, allenamento con Darderi a Dubai.

jannik sinner allena lucianoJannik Sinner si allena con Luciano Darderi a Dubai: tanto lavoro sulla resistenza aerobica - Il pusterese, da circa due settimane, è impegnato negli Emirati Arabi Uniti nella preparazione fisica e tennistica in vista ... oasport.it

Jannik Sinner si allena con Halep: “Una coppia di campioni”. E la partitella a calcio… - Jannik Sinner proseguendo la propria marcia di avvicinamento verso il 2026: dopo un paio di settimane di vacanza e di meritato riposo, il numero 2 del ... oasport.it

Luciano Darderi: “Mi allenerò con Sinner a Dubai, dove vivo. Volandri mi ha chiamato e ha spiegato” - argentino numero 26 al mondo è stato tra i protagonisti della stagione, capace di scalare la classifica ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.