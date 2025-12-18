Jannik Sinner si allena con Luciano Darderi a Dubai | tanto lavoro sulla resistenza aerobica

A Dubai, Jannik Sinner intensifica la sua preparazione post-stagionale, concentrandosi sulla resistenza aerobica con Luciano Darderi. L’obiettivo è perfezionare la forma fisica e tecnica in vista del 2026, tra allenamenti mirati e grande impegno. La sessione di lavoro riflette determinazione e ambizione, mentre il tennista pusterese si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovata energia.

Si lavora con grande intensità a Dubai nella post-season di Jannik Sinner. Il pusterese, da circa due settimane, è impegnato negli Emirati Arabi Uniti nella preparazione fisica e tennistica in vista del 2026. La decisione di non prendere parte alle Finali di Coppa Davis ha fatto discutere, ma era funzionale proprio a questa parte dell'annata, per consentire all'altoatesino di lavorare specialmente sulla resistenza aerobica. Al di là delle questioni legate ad alcuni gesti tecnici, come il servizio, il focus di Jannik è sul fronte fisico. La necessità di contrastare un rivale come Carlos Alcaraz, straordinariamente forte sulla distanza dei cinque set, è una motivazione ulteriore per Sinner a dare un seguito ai suoi progressi da questo punto di vista.

