James Cameron | Dopo Avatar torno a Terminator ma senza la star del franchise

James Cameron, dopo il successo di Avatar: Fuoco e Cenere, si prepara a tornare nel mondo di Terminator, anche senza la star storica del franchise. L’iconico regista, noto per le sue visioni innovative, sembra deciso a esplorare nuove strade, lasciando intendere che il suo prossimo progetto potrebbe allontanarsi dai personaggi e dagli attori del passato. La sua volontà di reinventarsi promette entusiasmi e sorprese per i fan di lunga data.

© Movieplayer.it - James Cameron: "Dopo Avatar torno a Terminator", ma senza la star del franchise Dopo l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, Cameron guarderà altrove anche nel caso che venga confermato un quarto capitolo di Avatar. Da ieri è arrivato nei cinema italiani Avatar: Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga di James Cameron che domani debutterà anche nelle sale americane. Il futuro del franchise dipende ovviamente dagli incassi, ma dopo aver speso quindici anni della sua vita immerso nell'universo di Pandora il cineasta sta sviluppando anche altri progetti tra cui un reboot di Terminator. Anche se Avatar 4 verrà confermato, Cameron sarà "meno coinvolto", come annuncia lui stesso. "Ho altre storie da raccontare, e ho altre storie da raccontare all'interno di Avatar", ha detto all'Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 e del futuro del franchise Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere sarà il capitolo più lungo del franchise di James Cameron, ecco quanto durerà La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Avatar, James Cameron contro le critiche: È il mio film e mi piace così; Avatar - Fuoco e Cenere, recensione: il lato oscuro di Pandora; «Avatar 3: fuoco e cenere», dentro la perfezione di un universo parallelo; James Cameron delude i fan di Avatar: Ho altre storie da raccontare. Avatar, James Cameron ha provato a scrivere il sequel senza Spider ma non ha funzionato - James Cameron ha provato a scrivere una storia di Avatar senza Spider, ma non è andato fino in fondo. comingsoon.it

