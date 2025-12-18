James Cameron accusa la WGA | Ho scritto Point Break ma mi hanno negato il credit

James Cameron si scaglia contro la WGA, rivelando di aver contribuito attivamente alla sceneggiatura di Point Break senza ricevere il dovuto riconoscimento. Il regista di Avatar, ex marito di Kathryn Bigelow, si lamenta di essere stato negato il credito, sollevando nuove polemiche nel mondo del cinema e dell’industria creativa.

Il regista e produttore di Avatar sostiene di aver lavorato attivamente allo script del film diretto dall'ex moglie Kathryn Bigelow senza riceverne il riconoscimento. Oltre ad essere ex coniugi, James Cameron e Kathryn Bigelow da anni sono assidui collaboratori in diversi progetti per il grande schermo. Ora il regista di Titanic rivendica la paternità di una sceneggiatura che, a suo dire, meriterebbe. James Cameron sostiene di aver lavorato alla sceneggiatura di Point Break - Punto di rottura, uno dei più famosi e acclamati film diretti da Kathryn Bigelow. Nonostante ciò, il credit per il regista non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

