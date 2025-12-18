Jackpot pazzesco SuperEnalotto cifra mai vista | e c’è chi festeggia
Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, un'estrazione storica per il SuperEnalotto: il jackpot raggiunge cifre mai viste prima, regalando speranze e emozioni a milioni di italiani. I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono stati estratti, aprendo nuove possibilità di fortuna. Un evento che ha fatto sognare e che potrebbe cambiare la vita di qualcuno.
Sono stati estratti questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Per il SuperEnalotto il jackpot ha raggiunto quota 92,9 milioni di euro, mentre nel concorso di oggi sono stati centrati tre “5” da oltre 57mila euro ciascuno. L’ estrazione del Lotto, avvenuta alle ore 20:00, ha riguardato tutte le undici ruote, compresa la Nazionale. A Bari sono usciti 72, 48, 90, 14 e 52; a Cagliari 11, 78, 87, 47 e 53; a Firenze 50, 8, 32, 71 e 74; a Genova 20, 18, 9, 76 e 7. Sulle altre ruote sono stati estratti: Milano 13, 34, 68, 7 e 16; Napoli 75, 61, 50, 16 e 10; Palermo 32, 44, 38, 16 e 70; Roma 13, 67, 32, 44 e 69; Torino 45, 64, 49, 37 e 63; Venezia 81, 19, 30, 79 e 36. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
