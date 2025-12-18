Il Bologna si appresta a scendere in campo contro l’Inter in Supercoppa Italiana, ma prima di concentrare l’attenzione sulla sfida, il tecnico italiano ha commentato la recente sconfitta contro la Juventus. Nonostante il risultato, ha sottolineato come la sconfitta non definisca la squadra, mantenendo alta la motivazione e la determinazione in vista delle prossime sfide.

Italiano torna sul ko con la Juventus: «Abbiamo perso, è vero, ma la sconfitta non ci ridimensiona». Cosa ha detto il tecnico del Bologna

Italiano torna sulla sconfitta contro la Juventus alla vigilia dell’esordio in Supercoppa Italiana del suo Bologna contro l’Inter: le sue dichiarazioni. Alla vigilia della prestigiosa semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà il Bologna affrontare l’Inter, l’allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Tra i tanti temi toccati davanti ai cronisti, il tecnico ha voluto soffermarsi con grande lucidità anche sull’ultimo turno di campionato, che ha visto la sua squadra uscire sconfitta dal confronto diretto contro la Juventus guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

