Italiano prima di Bologna-Inter in Supercoppa | “Noi loro bestia nera? Sì e abbiamo meno da perdere”

Vincenzo Italiano si prepara alla sfida tra Fiorentina e Inter in Supercoppa, dichiarando con determinazione di essere la “bestia nera” per le grandi del calcio italiano. Con un approccio ambizioso, il tecnico viola vuole inserirsi come “quarto incomodo” in un contesto dominato da grandi squadre, portando entusiasmo e sfrontatezza alla partita. La sua squadra è pronta a sfidare le aspettative e a giocarsi le proprie chance.

PRESS CONFERENCE - Bologna, Italiano: "Sappiamo quanto sarà tosta, l'Inter gioca bene, ha qualità, crea, dobbiamo farci trovare pronti e mettere tutta la qualità che abbiamo" - Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa con l'Inter: "Siamo non felici, di più di essere qui a giocarci questa competizione con grandi squadre ... napolimagazine.com

Il Bologna verso la sfida con l'Inter - Il Bologna si prepara alla semifinale di Supercoppa contro l'Inter in programma domani sera (19 dicemebre) in Arabia Saudita. rainews.it

A Bologna il primo Campionato Italiano dedicato alle moto #custom Auto e Moto d’Epoca 2025 ha ospitato per la prima volta l’ Italian Motorcycle Championship , il primo e unico Campionato Italiano di Custom Bike Show. Grande spazio alla personalizzaz - facebook.com facebook

Fabio Colangelo è una delle voci più competenti e rispettate del tennis italiano. Allenatore, opinionista, commentatore televisivo per Sky e uomo di campo, negli ultimi due anni ha vissuto il circuito da dentro, seguendo da vicino Lorenzo Sonego e attraversand x.com

