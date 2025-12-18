Italiano a Mediaset | Bologna pronto a sognare contro l’Inter servirà una partita perfetta

Bologna si prepara a sfidare l’Inter in una semifinale decisiva, un’occasione storica per i rossoblù. La squadra di Mihajlovic affronta questa sfida con determinazione, consapevole dell’importanza di una prestazione impeccabile. Una partita che può segnare il futuro del club e accendere i sogni dei tifosi, in una sfida che promette emozioni e spettacolo fino all’ultimo minuto.

Inter News 24 Italiano, Bologna Inter è una semifinale che vale tantissimo: rossoblù pronti a giocarsi fino in fondo le proprie chance. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro i nerazzurri, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e tecnico noto per il suo calcio propositivo e intenso, ha presentato la sfida ai microfoni di Mediaset, soffermandosi sulle ambizioni rossoblù, sul valore dell’avversario e sulle difficoltà di una competizione così ravvicinata nel calendario. Il tecnico ha sottolineato come la squadra arrivi all’appuntamento con grande entusiasmo, consapevole del livello dell’ostacolo ma determinata a giocarsi tutte le proprie possibilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

