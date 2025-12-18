Italia-Svizzera | sì unanime della Camera ad accordo su lavoratori frontalieri

La Camera approva all’unanimità il protocollo di modifica dell’accordo con la Svizzera sui lavoratori frontalieri, rafforzando i rapporti tra i due paesi e garantendo una regolamentazione più chiara e condivisa. Una decisione storica, che testimonia l’importanza di un’intesa solida e collaborativa per affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più interconnesso.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.