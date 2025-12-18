Italia-Svizzera | sì unanime della Camera ad accordo su lavoratori frontalieri
La Camera approva all’unanimità il protocollo di modifica dell’accordo con la Svizzera sui lavoratori frontalieri, rafforzando i rapporti tra i due paesi e garantendo una regolamentazione più chiara e condivisa. Una decisione storica, che testimonia l’importanza di un’intesa solida e collaborativa per affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più interconnesso.
Roma, 18 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera ha votato all'unanimità, 243 sì e nessun no, il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
