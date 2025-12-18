L'Italia si trova di fronte a una sfida demografica senza precedenti, con una popolazione in calo e un numero crescente di immigrati che non bastano a invertire la tendenza. Al primo gennaio 2025, oltre 5,4 milioni di stranieri vivono nel paese, rappresentando il 9,2% della popolazione totale. Una situazione che solleva importanti questioni sul futuro della nostra identità e sostenibilità sociale.

© Iltempo.it - Italia destinata a sparire. Gli immigrati non compensano il calo demografico

Al primo gennaio 2025 l'Italia ha contato 5,4 milioni di stranieri residenti, il 9,2% della popolazione complessiva. Mentre i nuovi cittadini italiani (in precedenza stranieri) sono valutati in circa due milioni. Questa presenza, che risulta in costante aumento, avviene nel quadro di un netto declino della popolazione italiana, fungendo quindi da "ammortizzatore" del regresso demografico. Dal 2012 al 2024, mentre gli italiani sono diminuiti di 2,27 milioni, la popolazione residente straniera è aumentata di 1,10 milioni, dimezzando sostanzialmente la flessione del dato complessivo dei residenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Spopolamento e calo demografico: gli studenti di Berzo Demo traslocano di sette chilometri

Leggi anche: Continua il declino demografico in Irpinia: calo di 1179 residenti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Italia destinata a sparire. Gli immigrati non compensano il calo demografico - Al primo gennaio 2025 l'Italia ha contato 5,4 milioni di stranieri residenti, il 9,2% della popolazione complessiva. iltempo.it